الكثيري يعلن إنشاء فروع لكلية في مباني المعهد الفني

قال وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري أن السلطة المحلية بوادي حضرموت ستقوم بإنشاء فروع لكليات التربية و المجتمع و معهد صحي و تقني في مديرية القطن في الفتره القادمة في المباني الجاهزة الخاصة بالمعهد الفني.

و قام الوكيل عصام الكثيري في إطار زيارته التفقدية لمديرية القطن بزيارة مباني المعهد الجاهزة مبديا ارتياحه بمستوى المباني موكدا انها ستكون حاضنة لعدد من الكليات و المعاهد التي ستخدم أبناء مديرية القطن و المديريات الغربية.

و أوضح الكثيري إلى انه سيعقد لقاء مشتركا بين جامعة سيئون والسلطة المحلية بالقطن و كلية المجتمع و المعهد الصحي و إدارة التعليم الفني من أجل تحقيق استفادة كاملة من المباني خلال الفترة المقبلة في إطار خطط السلطة المحلية بوادي حضرموت في إيجاد بيئة تعليمية جامعية مناسبة للطلاب و الطالبات.

رافق الوكيل في زيارته العميد علي الغريري القائم بأعمال إدارة الأمن والشرطة بوادي حضرموت و المهندس عبدالقادر الجنيد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت و عامر العامري مدير عام المؤسسة المحلية للمياه بوادي حضرموت و هاشم العامري مدير عام الهيئة العامه للعقار بوادي حضرموت و المهندس عمر سليم مدير عام صندوق النظافة و التحسين و الدكتور علوي بن يحيى مدير عام الأشغال العامة و الطرق و مراد صبيح مدير عام مكتب الأوقاف و الإرشاد و عادل بن مرعي القائم بأعمال إدارة التربية والتعليم.