شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمي للعمل الطوعي .. تعز تكرم شوقي هائل كأفضل شخصية ساهمت في خدمة المجتمع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كُرم اليوم بمدينة تعز محافظ تعز السابق شوقي احمد هائل كأفضل شخصية ساهمت وقدمت الكثير في خدمة المجتمع والمدينة والذي لازال معطاءً لمدينته على كافة المستويات وذلك في حفل أقيم برعاية محافظ تعز الدكتور أمين محمود ونظمته اللجنة التحضيرية لبرنامج متطوعون لأجل السلام ضمن فعاليات وأنشطة الاحتفاء بيوم التطوع العالمي والذي أعلنته الأمم المتحدة في ٥ ديسمبر من كل عام يوماً وحدثاً عالمياً للأحتفاء بالمتطوعين لدورهم في صمود المجتمعات.

وجاءت احتفائية اليوم كحدث رئيسي ضمن برنامج فعاليات متكامل تم تدشينه يوم السبت تنوع ما بين اعمال خيرية استهدفت عدد من الأسر النازحة بسلل إيوائية ، ورحلات ترفيهية لعدد من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى توزيع الحقائب المدرسية على عدد من المدراس ، وأمسية فنية كانت هي الأولى في مدينة تعز منذ إندلاع الحرب فيها.



وبحسب اللجنة التحضيرية يعتبر حدث اليوم الذي أقامته وتشاركته مدينة تعز اليمنية مع العالم بحضور عدد من ممثلي السلطة المحلية ومؤسسات المجتمع المدني ورواد المبادرات لتكريم شباب المدينة المتطوعين الذين صمدوا واسهموا في التخفيف من معاناة مجتمعهم في فترة الحرب هو أقل ما يمكن أن يُقدم لهم أمام الدور الكبير الذي تشهد له بصماتهم لدى المجتمع

وضمن برنامج الاحتفائية تم عرض عدد من تجارب المتطوعين الذين تقدموا للجمهور كمتحدثين لعرض تجاربهم وقصص النجاح لمبادراتهم التي صمدت في ظل المعوقات والتحديات وشحة الامكانيات ولكن الايمان بالهدف الذي حملوه للنهوض بمجتمعهم كان أساس الطريق الذي عُبد بأصرارهم لتحقيق مبتغاهم وذلل الصعاب أمامهم

تخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية والاستعراضات لمبدعي الفنون التشكيلية كما تم تكريم أبرز الشخصيات من الشباب المتطوعين بعرض ريبورتاجات تحاكي قصصهم وابرز انشطتهم وكان على هرم من تم تكريمهم رواد العمل الانساني الشهيدة ريهام البدر والشهيد محمد الطاهري والأسير صامد العامري.

بدورها اللجنة التحضيرية أكدت في كلمتها التي القاها رئيس اللجنة إبراهيم الجبري بأن إحتفالها باليوم العالمي للتطوع وإحياؤه هو احتفالٌ بالقدرات والطاقات الشبابية أولاً لأنهم الفئة الأكثر قوة والأكثر قدرة على بذل الجهد في سبيل التنمية المستدامة ، مؤكداً في هذا اليوم على أهمية دور الشباب في مواكبة مرحلة ما بعد الحرب وضرورة تبنيهم لآليات تحقيق السلام والتسوية بما يبرز دورهم الهام في رسم ملامح التعافي على كافة الأصعدة والمستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

هذا وقد دعت اللجنة التحضيرية جميع المبادرات والشباب المتطوعين للخروج ضمن تظاهرة صباح يوم غد الأربعاء الموافق ٥ ديسمبر والتي ستسهدف خروج قرابة ٧٠٠ شاب وشابة من نقطة الانطلاق المحددة بروح تطوعية سامية للقيام بحملة نظافة واسعه لعدد من شوارع وأحياء المدينة تصحبها حملة تشجير ورسم لوحات فنية وتشكيلية في المناطق المدمرة لإيصال رسالة تطمين للمجتمع بأنهم سيكونوا دوماً مبادرين لما فيه خدمة المجتمع.