شكرا لقرائتكم خبر عن اسماء المكاتب التي سيتم صرف رواتب موظفيها لشهر نوفمبر في تعز عبر الكريمي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مدير إدارة الموازنة بالوحدة الحسابية صلاح حميد القباطي عن اسماء المكاتب التي سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2018م، عبر مصرف الكريمي اليوم الثلاثاء، موضحا انها كما يلي:



المالية ،الزراعة والري،الصناعةوالتجارة،التعليم الفني،الخدمة المدنية ، الصحة والسكان ،المغتربين ،الاعلام ، الشباب والرياضة ، التوجية والارشاد ،الشئون القانونية ،الادارة المحلية ،الاشغال العامة والطرق ،الشئون الاجتماعية ، التخطيط ، السياحة ، الثقافة ،النقل

وقد تم رفع الاسماء لنظام الكريمي مع سحب الكريمي للسيولة النقدية من البنك المركزي..



ومكتب التربية خلال الايام القادمه ..



صلاح حميد القباطي مدير ادارة الموازنه بالوحده الحسابية

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