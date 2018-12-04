شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن ابرز الشخصيات والمسؤولين الذين سيتم الافراج عليهم في صفقة تبادل الأسرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن ابرز الشخصيات والمسؤولين الذين سيتم الإفراج عنهم في صفقة تبادل الأسرى مع الحوثيين تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقالت مصادر إن من ابرز الشخصيات والمسؤولين الذين سيتم الإفراج عنهم هم: اللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس هادي، ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان، واللواء فيصل رجب".

ونفى المصدر، أن يكون هناك مندوب للتحالف العربي في التوقيع على محضر الاتفاق.



وأكد أن التوقيع من طرف الحكومة كان من قبل ممثلها "هادي الهيج" مسؤول الأسرى في وفد الحكومة المفاوض.