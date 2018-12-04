شكرا لقرائتكم خبر عن انشقاق قياديين كبيرين عن الحوثيين بعد تقدم الجيش الوطني في رداع البيضاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر قبلية يمنية اليوم الإثنين، بانشقاق قيادات حوثية في رداع بمحافظة البيضاء عن الميليشيا، بعد الهزائم التي تكبدها الحوثيين في جبهات المحافظة، واقتراب المعارك من مناطقهم.



وقال مصدر قبلي يمني، إن “القيادي في جماعة الحوثي عادل قرموش العيوي المعين من قبل الحوثيين وكيلاً لمحافظة البيضاء، والقيادي البارز أحمد سيف الذهب المعين من قبلها قائداً للواء 139 رئيس ما يسمى مجلس التلاحم القبلي بمحافظة البيضاء، استقالا من جميع المناصب والمهام التي أسندت إليهما من قبل الجماعة”.



وأكد المصدر، أن الانشقاقات تأتي على وقع هزائم الحوثيين في المحافظة واستمرار تجاهلهم من قياداتهم في منطقة رداع.



ورجح المصدر، تزامن هذه الانشقاقات مع قرب وصول القوات الحكومية إلى مفرق عفار بمديرية الملاجم، ما يؤشر على انشقاقات أخرى وانهيارات منتظرة في صفوف الحوثيين في منطقة رداع.