شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التدريب على التوعية بمخرجات الحوار الوطني في اقليم الجند والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تعز .. وفاء المطري

انطلقت اليوم في محافظة تعز دورة التدريب على التوعية بمخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور الجديد في إطار برنامج رفع الوعي الذي ينفذه مكتب وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

ويهدف البرنامج الى تدريب مدربين في ايطار اقليم الجند حول مخرجات الحوار الوطني ومفاهيم الدولة الاتحادية والشراكة في السلطة والتوزيع العادل للثروة ونظام الاقاليم وفقاً للمخرجات ليتمكنوا بعد ذلك على ادارة ورش وتنفيذ جلسات توعيه في العديد من البرامج التوعوويه حول مخرجات الحوار والتي ستنطلق في اقليم الجند خلال الايام القادمة.

وفِي افتتاح التدريب الذي حضره كل من مدير مكتب الشباب والرياضه امين المخلافي ومدير عام مكتب شؤون المغتربين بالمحافظه نشوان نعمان أكد وكيل محافظة تعز رشاد الاكحلي على أهمية البدء ببرامج التوعية بمشروع اليمن الاتحادي الجديد في ايطار اقليم الجند والتى ستهدف بحد كبير الى نشر الوعي المجتمعي حول مخرجات الحوار الوطني بأعتبارها المنقذ الوحيد لما يمر به الوطن ، مؤكداً على ان السلطة المحلية في المحافظة ستبذل قصار جهودها لانجاح برامج التوعيه بالمخرجات والتى تهدف الى رفع الوعي بين مختلف فئات وشرائح المجتمع وسينفذها مكتب وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني خلال المرحلة القادمة في ايطار اقليم الجند.

من جانبه قال مدير عام المشاركة المجتمعية في مكتب وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني حسين هديل ان هذه المرحلة هي الثانية من برنامج رفع الوعي والتي تشمل اقليمي الجند وسبأ، كما ان هذه الدورة ستستمر لأربعة أيام وبمشاركة 22 متدرب ومتدربة من محافظتي تعز وإب، وسيعقبها تنفيذ ما يزيد عن أربعين ورشة وفعالية مجتمعية للتوعية بمخرجات الحوار الوطني ودستور اليمن الاتحادي الجديد.