شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة وفد الحوثيين المشارك في مباحثات السويد (الاسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقلعت طائرة كويتية من مطار صنعاء الدولي تقل وفد الحوثيين والمبعوث الأممي ومبعوث السويد وسفير دولة الكويت. وبحسب مصادر فإن وفد الحوثيين يتكون من جناح المؤتمر المحسوب على الحوثي والحراك الجنوبي: محمد عبد السلام..انصار الله سليم مغلس..انصار الله جلال الرويشان..المؤتمر خالد الديني..المؤتمر ابراهيم حجري..المؤتمر يحيى نوري..المؤتمر غالب مطلق..الحراك الجنوبي سقاف علوي..الحراك الجنوبي حميد عاصم..التنظيم الناصري عبد الملك الحجري عبد المجيد حنش

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