الإرياني: الحسم العسكري هو الخيار الوحيد إن فشلت محادثات السويد

الخليج 365 ـ متابعات
قال وزير الإعلام، معمر الإرياني، إن الحسم العسكري سيكون خيار الشرعية الوحيد في حال فشلت مشاورات السويد.
وكتب الإرياني، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: قدمت الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية كل ما يمكن تقديمه من أجل الدفع بمسار التسوية السياسية للازمة اليمنية.
وأضاف الإرياني: إذا ما فشلت هذه الجهود فإن خيار الحسم العسكري سيكون هو الطريق الوحيد لإنهاء معاناة شعبنا اليمني.
ومن المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة الشرعية والانقلابيين في السويد.
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