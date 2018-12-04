صعدة.. تقدم كبير لقوات الشرعية في مديرية باقم

تمكنت قوات الجيش الوطني، من تحرير سلسلة جبال “عرف” و” الغرة” ، في مديرية باقم بمحافظة صعدة عقب هجوم مباغت شنته مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، على مواقع تمركز المليشيا، التي لاذت بالفرار.

ونقل موقع الجيش عن قائد لواء العاصفة العميد خالد معروف أن قوات الجيش باتت تسيطر ناريا على الخط الإسفلتي الرابط بين سلسلة جبال “الغرة” ومركز مديرية باقم.

واضاف قائد اللواء العاصفة، أن قوات الشرعية عثرت على مخزن كبير تابع للمليشيا، يحتوى على أسلحة نوعية، من ضمنها صواريخ حراري، في حين استعادت كميات كبيرة من الذخيرة المتنوعة التي خلفتها المليشيا ورائها ولاذت بالفرار.

وكانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على مواقع في مديرية كتاف بالمحافظة ذاتها في وقت سابق اليوم.