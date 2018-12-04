تدمير مخزن ذخائر تابع للحوثيين في جنوب تعز بنيران اللواء 35

أفادت مصادر محلية في محافظة تعز، بأن "مدفعية اللواء 35 مدرع دمرت مخزن ذخائر ومعدل شيكي تابع للإنقلابيين بمديرية حيفان جنوب تعز.

ووفق متابعة" الخليج 365"، فإن "مدفعية اللواء 35 مدرع تمكنت من تدمير مخزن ذخيرة لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الاحكوم بمديرية حيفان جنوب محافظة تعز .

وقال مصدر عسكري ان مدفعية اللواء 35 في جبهة الاحكوم استهدفت بقذيقتين هاون مخزن للذخيرة تابع للمليشيا الإنقلابية في تبة الخضر ، كما دمرت أيضا معدل شيكي في نفس المكان.

وأكد المصدر اصابة الهدف بدقة عالية و شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة المستهدفة كما سمع دوي انفجارات متتالية.