أفادت مصادر محلية في محافظة تعز، بأن "مدفعية اللواء 35 مدرع دمرت مخزن ذخائر ومعدل شيكي تابع للإنقلابيين بمديرية حيفان جنوب تعز.
ووفق متابعة" الخليج 365"، فإن "مدفعية اللواء 35 مدرع تمكنت من تدمير مخزن ذخيرة لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الاحكوم بمديرية حيفان جنوب محافظة تعز .
وقال مصدر عسكري ان مدفعية اللواء 35 في جبهة الاحكوم استهدفت بقذيقتين هاون مخزن للذخيرة تابع للمليشيا الإنقلابية في تبة الخضر ، كما دمرت أيضا معدل شيكي في نفس المكان.
وأكد المصدر اصابة الهدف بدقة عالية و شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة المستهدفة كما سمع دوي انفجارات متتالية.
شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير مخزن ذخائر تابع للحوثيين في جنوب تعز بنيران اللواء 35 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .