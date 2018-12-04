بالصور.. مناقشة ترتيبات لفتح مكتب للمنسق الشؤون الانسانية في تعز

وصل صباح اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 م ،إلى محافظة تعز (جنوب اليمن) مدير مكتب منسق الشؤون الانسانيه للامم المتحدة السيد "سياستبان تريف" والوافد المرافق له.

وضم الوفد مدير مكتب منسق الشؤون الإنسانية السيد "سياستبان تريف" والوفد المرافق له اندري ريكا وجون راتكليف و معتز بانافع ومحمد عون .

وكان في استقبالهم وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ووكيل المحافظة المهندس رشاد الاكحلي ومدير عام شرطة تعز العميد منصور الاكحلي وعدد من قيادة الاجهزه الامنية والعسكرية ومدراء المكاتب التنفيذية والخدمية بالمحافظة، معبراً عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تخفيف معاناة وآلام ابناء مدينه تعز جراء انقلاب ميليشيات الحوثي الإنقلابية على الدولة والسلطة الشرعية.

واكد وكيل أول المحافظة "ان زيارة السيد "سياستبان تريف" تأتي في إطار بناء قدرات الآليات الوطنية والإطلاع على الأوضاع الإنسانية واوضاع حقوق الانسان وكشف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق ابناء الشعب اليمني".

واطلع مدير عام مكتب حقوق الانسان على الاعتداءات والانتهاكات التى ارتكبتها ميليشيات الحوثي منذُ انقلابها على السلطة الشرعية في المحافظة والتى بلغ عددهم من المدنيين ( 30314 ) والتي كانت بين قتلى (2672) ومصابين (13450)واختطاف وأسر(654) وممتلكات متضررة (7943)مهجرين قسرياً (5595) حسب إحصائيات مكتب حقوق الانسان بالمحافظة.

وناقش الإجتماع الترتيبات لفتح مكتب للمنسق الشؤون الانسانية في مدينة تعز.

من جهته استعرض وكيل المحافظة المهندس رشاد الاكحلي ومدير عام مكتب التخطيط نبيل جامل الملف الانساني والخدمي بالمحافظة.

إلى ذلك، قدم مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي تقريرا مفصلا عن الحالة الأمنية والجهود المبذولة لتقليل نسبة الجريمة وتحقيق المزيد من الاستقرار في المحافظة وجهود الحمله الامنية.

من جهته استعرض كل من مدير عام مكتب النظافه والتحسين ومكتب التربية والتعليم ومكتب المياه والصرف الصحي ومكتب الصحة الصعوبات التى تواجها المحافظة.

عقب ذلك زار منسق الشؤون الإنسانية والوفد المرافق له مستشفى الجمهوري بتعز ، وحارة الجحملية ، وعدداً من شوارع واحباء المدبنة ، واطلعوا على حجم الدمار. والخراب التي احدثته مليشيات الحوثيين.