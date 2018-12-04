شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الحوثيين يغادر مطار صنعاء برفقة دبلوماسي خليجي (تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، أمس الاثنين، إن وفد جماعة الحوثيين، سيغادر صنعاء متوجهًا إلى السويد في التاسعة والنصف صباح (اليوم) الثلاثاء.
وقال الجار الله، في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في حفل أقامته السفارة اليابانية بمناسبة العيد الوطني، إن السفير الكويتي في صنعاء سيكون معهم على متن الطائرة الكويتية، من دون تفاصيل إضافية.
وأعرب عن تمنياته بنجاح هذه الجولة من المفاوضات، وأن تسفر عن حل سياسي للأزمة اليمنية.
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