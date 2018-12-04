شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح شعبي بعد تخفيض سعر البترول ، تعرف على السعر الجديدv والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبر مواطنون في محافظة عدن عن سعادتهم وذلك بعد إعلان مديرة شركة النفط انتصار العراشة ، عن استمرار تخفيض أسعار البترول ليصل سعر لتر البترول إلى 285 ريال فيما ستباع الصفيحة عشرون لترا بـ "5700" ريال وذلك اعتبارا من منتصف ليل هذا اليوم .

وقد أقرت شركة النفط اليمنية فرع عدن هذه التسعيرة الجديدة لمادة البترول وذلك عقب تعافي الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي .

ويتأمل المواطنون الى استمرار هبوط أسعار البترول بعد أن شهدت ارتفاعا ضخما في الأشهر الماضية فاق القدرة الشرائية للمواطن ..

