شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح شعبي بعد تخفيض سعر البترول ، تعرف على السعر الجديدv والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عبر مواطنون في محافظة عدن عن سعادتهم وذلك بعد إعلان مديرة شركة النفط انتصار العراشة ، عن استمرار تخفيض أسعار البترول ليصل سعر لتر البترول إلى 285 ريال فيما ستباع الصفيحة عشرون لترا بـ "5700" ريال وذلك اعتبارا من منتصف ليل هذا اليوم .
وقد أقرت شركة النفط اليمنية فرع عدن هذه التسعيرة الجديدة لمادة البترول وذلك عقب تعافي الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي .
ويتأمل المواطنون الى استمرار هبوط أسعار البترول بعد أن شهدت ارتفاعا ضخما في الأشهر الماضية فاق القدرة الشرائية للمواطن ..
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