شكرا لقرائتكم خبر عن بطائرة كويتية.. وفد مليشيا الحوثي يغادر مطار صنعاء إلى مقر المشاورات في السويد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادر وفد مليشيا الحوثي، إلى مفاوضات السويد، عصر اليوم الثلاثاء، مطار صنعاء الدولي، على متن طائرة كويتية. وفقا لما أعلنت عنه وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة المليشيا في صنعاء.

وجاءت مغادرة الوفد الحوثي، بعد نقل أمس 50 جريحا من جرحاهم إلى مسقط مساء أمس الاثنين.

يأتي هذا قبل يومين على بدء مشاورات السويد التي ترعاها الأمم المتحدة، والتي من المزمع انطلاقها بعد غد الخميس في العاصمة استوكهولم.

وكانت مشاورات جنيف والتي كان من المقرر انطلاقها مطلع سبتمبر الماضي قد فشلت بعد رفض الحوثيين السفر بحجة عدم توفير طائرة خاصة لنقل جرحاهم الى الخارج.