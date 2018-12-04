شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. السفير السعودي لدى اليمن يفجر مفاجأة جديدة ويلعن أن مليشيا الحوثي سلمت ميناء الحديدة مرغمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر إن إيران وميليشيات الحوثي هزمت في السيطرة على اليمن وباب المندب، وستسلم ميناء الحديدة مرغمة، لينتهي التواجد الإيراني الميليشاوي على البحر الاحمر. وأضاف “سيعود اليمن دولة عربية خالصة تحكم أراضيه وحدودة وتحقق أمنه واستقراره،وبمستقبل تنموي كبير … ولاوجود لإيران ولاميليشات كحزب الله فيه”.

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. السفير السعودي لدى اليمن يفجر مفاجأة جديدة ويلعن أن مليشيا الحوثي سلمت ميناء الحديدة مرغمة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .