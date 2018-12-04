شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروري مروع علي طريق الوديعة ووفاة كل من كان على السيارة...(الاسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر اعلامية وقوع حادث مروري مروع نتيجة انقلاب سياره في طريق معبر الوديعه ووفاة جميع ركابها واضافت المصادر ان الضحايا الان في ثلاجة المدينه ولم يأتي أحد الى الان لاستلام الجثث

ونوهت المصادر الى ان من يعرف أسم أحد هؤلاء الأشخاص أو أحد اقربائهم ابلاغهم الخبر لاستلام الجثه ولا حول ولا قوة إلا بالله وهم على حسب بطائقهم الشخصيه 1 نجيب صالح المذحجي

2 نعمان أحمد المذحجي

3 أحمد سعيد الارياني

4 مروان حسن الشوافي

5عبدالقادر عبداللطيف الشوافي

6 ثابت عبدالله الريمي

7جلال محمد النجار

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