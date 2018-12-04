عاجل.. وفد الحوثيين يغادر صنعاء برفقة المبعوث الأممي

غادر قبل قليل وفد الحوثيين العاصمة صنعاء متجها إلى السويد لحضور المشاورات.

وقالت مصادر إعلامية إن طائرة كويتية أقلت وفد المليشيا المفاوض مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

ومن المقرر أن يصل وفد الحكومة الشرعية إلى العاصمة السويدية يوم غد الأربعاء.

وكان التحالف والحكومة قد وافقا على نقل خمسين جريحا حوثيا إلى سلطنة عمان، في إطار إجراءات بناء الثقة.

وبحسب مصادر متطابقة، اتفق الجانبان على إطلاق نحو ألفين من المعتقلين والمختطفين بينهم قيادات سياسية وعسكرية.