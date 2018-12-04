صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وقال مصدر عسكري إن المليشيا هاجمت مواقع لقوات الشرعية في منطقة يفعان التابعة لمديرية ذي ناعم بالمحافظة.
وأكد المصدر أن مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيا اندلعت إثر الهجوم.
وأضاف المصدر أن المواجهات التي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الشرعية والانقلابيين.
شكرا لقرائتكم خبر عن البيضاء.. قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات في ذي ناعم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .