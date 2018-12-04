قوات الشرعية تستعيد السيطرة على مواقع شمال صعدة

حررت قوات الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، مواقع جديدة، في مديرية البقع شمالي محافظة صعدة.

ونقل موقع الجيش عن اركان كتيبة الاقتحام في لواء العز الرائد خالد النمر أن قوات الجيش حررت عدد من التباب الهامة في منطقة الخشبة.

وأضاف أن تحرير تلك المواقع جاء عقب هجوم مباغت شنته كتيبة الاقتحام بقيادة العقيد رشاد الحرازي، على مواقع تمركز المليشيا في تلك التباب، التي اطلق عليها “تباب الشهيد النقيب أشرف المخلافي” ، الذي استشهد فيها الأسبوع الماضي.

وأكد الرائد النمر أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.