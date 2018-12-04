شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار صرف العملات الاجنبية تشتعل اليوم من جديد والدولار والسعودي يقفزان للاعلى منذ الصباح .. اخر تحديث لاسعار الصرف الان في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاود الدولار والريال السعودي الارتفاع مجددا في التعاملات الصباحية بمحلات الصرافة في عدن حيث وصل الدولار اليوم إلى بيع 495 شراء 480 فيما الريال السعودي بيع 131 شراء 128

شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار صرف العملات الاجنبية تشتعل اليوم من جديد والدولار والسعودي يقفزان للاعلى منذ الصباح .. اخر تحديث لاسعار الصرف الان في عدن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .