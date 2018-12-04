شكرا لقرائتكم خبر عن من صنعاء: هذا ماحدث بالأمس .. في مناطق هائل وشارع خولان وحدة والقاع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الكاتب والمحلل السياسي عبدالكريم المدي في منشور على حائطه بتويتر تابعها هناعدن أن ‏تكتلات نسائية عديدة في العاصمة صنعاء.

حول تحيّ ذكرى استشهاد الزعيم والأمين في عدة بيوت بالعاصمة وتحديدا في مناطق هائل وشارع خولان وحدة والقاع وشملان.

وتابع قائلا عندي فديوهات توثق ذلك لكن أعتذر عن نشرها كي لا تتضرر تلك الأسر وتقوم مليشيات الحوثي بأعمال بربرية.

وأختتم منشوره قائلا سأنشرها قريبا إن شاء الله السقوط وشيك.