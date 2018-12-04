مليشيا الحوثي تختطف أكثر من 100 مواطن في الحديدة خلال أسبوع

قالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي شنت حملات اعتقالات واسعة في محافظة الحديدة (غرب اليمن).

وذكرت المصادر أن أكثر من ثلاثين شخصا اختطفتهم مليشيات الحوثي يوم أمس الاثنين.

و بلغ عدد المختطفين خلال الأسبوع الماضي أكثر من مائة مختطف، غيبتهم مليشيات الحوثي في سجون الأمن والبحث وسجون خاصة أخرى فيما نقلت مختطفين من سجون الحديدة إلى سجون محافظتي، حجة وصنعاء.

وتأتي هذه الاختطافات قبيل انطلاق المشاورات التي ترعاها الامم المتحدة بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي، ما يمثل تحديا جديدا لحلحلة ملف المختطفين الذي يعد أحد أهم الملفات ذات الأولوية في المباحثات التي ستجرى في السويد.