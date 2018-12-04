مجلس القضاء الأعلى يعقد اجتماعه الدوري في عدن

عقد مجلس القضاء الاعلى اجتماعه الدوري،اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر سالم. واستعرض المجلس عدداً من المواضيع المتعلقة بالاوضاع الأمنية للمحاكم والنيابات العامة. موجهاً الجهات المختصة بتوفير الحماية الأمنية لمقار المحاكم والنيابات العامة مع توفير الحماية الخاصة للقضاة واعضاء النيابات والقبض على المتهمين في الاعتداء على المحاكم والنيابات وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم وفقا للقوانين النافذة. وناقش المجلس في اجتماعه استكمال الائحة الطبية لمنتسبي السلطة القضائية،وعدد من القضايا والمواضيع التي تهم السلطة القضائية، كما اقر المجلس في نهاية اجتماعه محضر جلسته السابقة.

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