قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا في منبه بصعدة

قصفت القوات السعودية، اليوم الأربعاء، مواقع للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن. وقالت مصادر قبلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. ولفتت المصادر أن الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

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