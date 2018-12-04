مصادر: فريق الحكومة المفاوض يغادر الرياض غدا إلى السويد

قالت مصادر إعلامية إن فريق الحكومة الشرعية سيغادر الرياض يوم غد الأربعاء.
وذكرت المصادر أن فريق المفاوضين عن الجانب الحكومي سيغادر الرياض غدا الى السويد، على ان يصل استوكهولم في الرابعة عصرا.
ومن المقرر أن يغادر فريق المليشيا المفاوض صنعاء اليوم لحضور المشاورات التي ستبدأ يوم غد.
وكان التحالف والحكومة قد وافقا على نقل 50 جريحا حوثيا إلى عمان أمس ضمن إجراءات الثقة.
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