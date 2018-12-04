شكرا لقرائتكم خبر عن إليكم أسمائهم :هذه هي القائمة الحقيقة للشرعية... التي ستشارك في مفاوضات السويد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصل موقع هناعدن على أسماء وفد الحكومة المشترك إلى محادثات ستوكهولم و هي:

1- خالد اليماني

2- د عبدالله العليمي

3-عبدالعزيز جباري

4-ياسين مكاوي

5- د محمد العامري

6- علي عشال

7- عثمان مجلي

8- رنا غانم

9- مروان دماج

10-العميد عسكر زعيل

11- هادي هيج

12- أحمد أحمد غالب

شكرا لقرائتكم خبر عن إليكم أسمائهم :هذه هي القائمة الحقيقة للشرعية... التي ستشارك في مفاوضات السويد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .