زعيل يكشف موعد بدء مشاورات السويد ومدتها

قال عضو وفد الشرعية العميد عسكر زعيل ان الحكومة تسلمت رسالة من المبعوث الأممي للمشاركة بمشاورات السويد من 7 حتى 14 ديسمبر الجاري. وأوضح زعيل ان المشاورات ستناقش ملف الأسرى والمختطفين وبناء الثقة وإطار المشاورات وملف الحديدة ومينائها. وأكد زعيل ان الوفد الحكومي لن يقبل بأي تجزئة ولن يخرج أي اتفاق عن المرجعيات الثلاث المتفق عليها.

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