بالصور.. العمودي يفتتح مشروع تاهيل مستشفى ابن سيناء

افتتح وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي اليوم مشروع تأهيل هيئة مستشفى ابن سيناء المركزي بالمكلا بتكلفة مائة وخمسون مليون ريال يمني بتمويل من منظمة الصحة العالمية ومؤسسة صلة للتنمية تنفيذ مؤسسة قيم للتنمية بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت .

وشمل المشروع تجهيز قسم العمليات بالأجهزة والمعدات اللازمة وتزويد المختبرات بالأدوية والمحاليل الطبية بشكل دوري وتأهيل قسم الطوارئ بالمعدات الطبية وتأثيثه وتزويده بالتكييف والديكورات اللازمة ، إضافة الى تأهيل الكادر الطبي والصحي باقامة دورات تخصصية للارتقاء بمستوى ادائهم داخل المستشفى .

كما يضم المشروع التدخل في تعزيز محطة الاكسجين بالادوات اللازمة وتقديم سيارة اسعاف للهيئة .

وخلال جولته بأقسام المستشفى اشاد الوكيل محمد العمودي بعملية اعادة تأهيل هيئة مستشفى ابن سيناء الذي يمثل الواجهة الاولى للمرضى ويلجئ اليه المرضى من مختلف محافظات الجمهورية لما تنعم به المحافظة من استقرار امني وتمويني ولكون المستشفى يعد الأكبر على مستوى المحافظات الشرقية ، شاكراً الجهات الداعمة والمنفذة للمشروع وما تقدمه من جهود كبيرة في دعم القطاعات التنموية في المحافظة ، مشيراً الى أن اسهام المؤسسات والمنظمات في دعم المنشآت العامة سيكون لها الأثر الكبير في الشراكة المجتمعية نحو بناء الوطن والحفاظ عل المنجزات التي تعد ملكاً عاماً للمجتمع .

داعياً الكوادر الطبية والصحية في هيئة مستشفى ابن سيناء الى تحمل مسؤوليتهم تجاه المرضى وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى بالشكل المطلوب .

حضر التدشين الدكتور رياض حبور الجريري مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت ، والدكتور العبد ربيع باموسى رئيس هيئة مستشفى ابن سيناء المركزي ، وعلي حسن باشماخ المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية، وعوض رجاش السومحي رئيس مؤسسة قيم للتنمية ، والدكتور محمدعمر باهيثم مدير البرامج الصحية بمؤسسة صلة للتنمية ، والدكتور طلال سالمين بن منصور مدير مستشفى