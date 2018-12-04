شكرا لقرائتكم خبر عن من هو ؟ سفير هذه الدولة الخليجية يرافق الوفد الحوثي إلى السويد..صورة + تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن الوفد الحوثي سيغادر صنعاء الى ستوكهولم، اليوم الثلاثاء، لافتاً الى ان السفير الكويتي في صنعاء سيكون معهم على متن طائرة كويتية. وأعرب الجارالله في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركة في حفل الذي اقامته السفارة اليابانية بمناسبة العيد الوطني، اليوم الاثنين، عن اطيب امنياته بنحاح هذه الجولة من المفاوضات وان تسفر عن حل سياسي للازمة اليمنية.

شكرا لقرائتكم خبر عن من هو ؟ سفير هذه الدولة الخليجية يرافق الوفد الحوثي إلى السويد..صورة + تفاصيل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .