شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : علي محسن الأحمر ينجح في كسر شوكة هادي ويرسل ذراعه الأيمن في وفد المفاوضات الى السويد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في موقف غريب يؤكدر حالة الانقسلم والتشظي في وفد الشرعية اصر علي محسن الاحمر على مشاركة الذراع الايمن له عسكر زعيل في محادثات السويد على الرغم من معارضة هادي ورئس الوفد اليماني لمشاركة زعيل لانه غير مؤهل للمشاركة في مثل هكذا حوارات ولادراكهم بانه مجرد جاسوس لعلي محسن

أسماء وفد الحكومة المشترك إلى محادثات ستوكهولم و هي:

1- خالد اليماني

2- د عبدالله العليمي

3-عبدالعزيز جباري

4-ياسين مكاوي

5- د محمد العامري

6- علي عشال

7- عثمان مجلي

8- رنا غانم

9- مروان دماج

10-العميد عسكر زعيل

11- هادي هيج

12- أحمد أحمد غالب