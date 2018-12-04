عدن: تدشين تنفيذ المرحلة الأولى من محطة الكهرباء الجديدة

دشن وزير الكهرباء محمد العناني ومحافظ عدن احمد سالم ربيع اليوم المرحلة الأولى من تنفيذ محطة كهرباء عدن الجديدة بقدرة 264 ميجاوات في إطار مشروع المحطة البالغ 500 ميجاوات الذي ستنفذه شركة بترومسيلة .



وشهد وزير الكهرباء ومحافظ عدن عملية التوقيع على المحضر النهائي لتسليم موقع المحطة بين السلطة المحلية وفرع المؤسسة العامة للكهرباء بعدن من جهة وشركة بترومسيلة من جهة ثانية ليبدأ العمل في المشروع.



وأكد العناني أهمية المشروع الذي سيغطي محافظة عدن والمحافظات المجاورة عند الانتهاء منه.. مشيرا إلى أن لدى الوزارة خطة عمل لتطوير وتحسين أداء مؤسسات الكهرباء بالجمهورية بما يسهم في الحد من انقطاعات الكهرباء في فصل الصيف.



ولفت إلى أن الوزارة ستعمل على تطوير منظومة تصريف الطاقة من خلال تغيير كامل لشبكة النقل والتوزيع لمحافظة عدن بحيث يستفيد منها المحافظات المجاورة.



وأكد وزير الكهرباء بان لدى الوزارة توجه لتنفيذ مشروع محطة كهربائية بالغاز ..منوها بان هذه المشاريع ستعمل نقلة نوعية لمنظومة الكهرباء في اليمن مستقبلا .



من جانبه لفت محافظ عدن إلى أهمية المشروع الذي سينهي معاناة أبناء عدن خلال فصل الصيف.



وحث محافظ عدن شركة بترومسيلة على الالتزام بكافة المواصفات الفنية عند تنفيذ المشروع وبالفترة المحددة في العقد.



حضر التدشين مدير فرعة مؤسسة الكهرباء بعدن المهندس مجيب الشعبي ومدير مكتب الأشغال العامة والطرق المهندس وليد الصراري وعدد من المسؤولين.

