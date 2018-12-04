أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الأحد، الموافق 4 ديسمبر 2018م، وهي كالتالي: بلاغ صحفي صادر عن اجتماع الهيئة الادارية للجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي فيديو.. جملة من الانتهاكات الحوثية في الحديدة ضد المدنيين وكيل محافظة تعز يؤكد على ضرورة توفير الأمن للمحاكم والنيابات تدشين الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الاطفال بوادي عمد الحكومة الألمانية ترحب ببدء مباحثات حول اليمن الهلال الأحمر الإماراتي ينظم العرس الجماعي الـ3 في حضرموت الإمارات تدشن مشاريع جديدة تواكب احتياجات السوق المحلية في مدينة عدن تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم الثلاثاء استمرار ثبات أسعار الخضروات والفواكه والأسماك واللحوم في حضرموت ننشر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في صنعاء ثبات أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في عدن أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في مأرب اليوم الثلاثاء الميليشيات تفخخ جزيرة كمران بسلاسل من الألغام البحرية استشهاد مواطن بقصف حوثي على مصنع يماني ومجمع أخوان ثابت بالحديدة قرقاش يؤكد على أهمية مشاورات السويد لتحقيق السلام في اليمن تعرف على أبرز محاور النقاش في مشاورات السويد الشرعية تكشف عن خياراتها في حال فشل مشاورات السويد الجيش يعثر على وثائق حوثية وأجهزة إيرانية في الحديدة وكيل وزارة الأوقاف القرشي يطلع على أحوال المعتمرين في منفذ الوديعة دفعة جديدة من خفر السواحل تصل جمهورية سيشل لحضور دورة خاصة

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