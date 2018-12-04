ثبات أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في عدن

شهدت أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في العاصمة المؤقتة عدن إستقرار، اليوم ، وكذلك هو الحال مع أسعار الأسماك . وفيما يلي أسعار بعض تلك الأصناف : - الطماطم 250 - البطاطيس 350 - البصل 450 - الخيار 500 - الجزر 400 - الكوسا 400 - البرتقال 1000 - التفاح 1000 - الموز 280 - الكيوي 1200 - اللحم الضان 4000 ريال - سمك الثمد 3000 - سمك الباغة 600 للمشك (المشك 5 حبات) - سمك البياض 2800

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