وكيل وزارة الأوقاف القرشي يطلع على أحوال المعتمرين في منفذ الوديعة

اطلع وكيل وزارة الاوقاف والارشاد لقطاع الحج والعمرة طارق القرشي اليوم على الترتيبات بمنفذ الوديعة الحدودي للتعامل مع المعتمرين اليمنيين. وخلال الزيارة قدم مدير الجوازات في المنفذ شرحا عن الاجراءات وسير العمل بطاقتها الاستيعابية الكاملة عبر 14 لجنة استقبال. وكان مدير عام جمارك منفذ الوديعة أحمد المالكي استعرض الجهود التي تبذلها فرق الجمارك لتسهيل اجراءات المعتمرين.

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