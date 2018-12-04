الشرعية تكشف عن خياراتها في حال فشل مشاورات السويد

كشف وزير الإعلام، معمر الإرياني، عن خيارات الشرعية في حال فشل مشاورات السويد، بسبب تعنت ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وقال الإرياني في تغريدات له بتويتر، أن أسباب موافقة التحالف والشرعية على نقل جرحى ميليشيا الحوثي الإنقلابية، إلى إزالة أي ذرائع يتذرع بها الانقلابيون للتملص من فرص السلام، وتأكيداً على الرغبة الصادقة من الحكومة والتحالف للوصول إلى السلام الشامل والدائم المبني على المرجعيات الثلاث وفي مقدمتها القرار 2216.

واضاف أنه لن يبقى أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة أي أعذار بعد أن قدمت الحكومة الشرعية والتحالف كل ما يمكن تقديمه للدفع بمسار التسوية السياسية للازمة اليمنية .. مؤكداً أنه إذا فشلت هذه الجهود فإن الحسم العسكري سيكون الطريق الوحيد لإنهاء معاناة الشعب .

ونقلت طائرة خاصة، أمس، 50 من جرحى ميليشيا الحوثي الإنقلابية إلى العاصمة العمانية مسقط لتلقي العلاج بموافقة التحالف العربي، إستجابة لطلب من الأمم المتحدة .