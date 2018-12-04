شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو يمني يذهل الجميع أثناء زفافه يرتدي ملابس ارطغرل في يوم عرسه ويدخل بموسيقى مسلسل ارطغرل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على صفحات التواصل الإجتماعي، مقطع لمواطن يمني أثناء زفافه يدخل بموسيقى مسلسل ارطغرل، وهو مرتدي ملابس ارطغرل.

شاهد فيديو مواطن يمني أثناء زفافه:



والمسلسل التركي المشهور على مستوى العالم "قيامة أرطغرل" شغفت حب هذا المواطن اليمني والذي كسر جميع العادات والتقليد اليمنية بطريقة دخوله ولبسه.

وأحداث مسلسل "قيامة أرطغرل" أغلبها بين ولايتي حلب وأنطاكيا في القرن 13، في زمن الصراعات والنزاعات بين الإمبراطوريات في المنطقة، ففي الوقت الذي جاءت فيه قبائل التركمان إلى المنطقة، كان المغول والروم يتنازعان على المنطقة. وكما اليوم، كان المسلمون يعانون الكثير من المشاكل في القرن 13 خاصة ضعف الخلافة العباسية وهي ملجأ المسلمين في كل مكان. وكان العالم بانتظار قائد بطل. حيث ظهر أرطغرل متحدياً كل الظروف. وفي ذلك الوقت بدأ أرطغرل بن سليمان شاه، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية. رحلة البحث عن قطعة أرض يستقر فيها مع قبيلته المكونة من 400 خيمة لإنهاء معاناتهم وتنقلاتهم، بعد مرحلة طويلة من الخطر وقلة الأمان والبحث وعدم الاستقرار، وكانت الإمبراطورية الرومانية والمغول أكبر أعدائه.