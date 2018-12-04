شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : بعد اخبار عن اطلاق الصبيحي وناصر منصور جماعة الحوثي تعلن رسمياً عن عقدها صفقة مع التحالف مقابل اطلاق جميع الاسراء في سجونها براعية الامم المتحدة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت جماعة الحوثي عن توصلها الى صفقة تقضي بانهاء ملف الاسراء والمعتقلين في سجونها مقابل اطلاق سراح أسراء الحرب التابعين لها مع الشرعية

وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى عن استكمال التوقيعات على الإتفاق المبرم بخصوص تبادل جميع الأسرى بين بين الحوثيين وقوات الشرعية .

وقال المرتضى في بيان “ان مكتب المبعوث الاممي ابلغنا أن مندوب التحالف العربي وقع على الإتفاق المبرم بيننا وبينهم على ملف الأسرى برعاية الإمم المتحدة”.

وأضاف ان “اليوم إستكملنا إجراءات التوقيع وإستلمنا نسخة من الإتفاق الموقع وإن شاءالله ستكون هذه الخطوة الأولى لإنهاء هذا الملف الإنساني “.

وشدد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى على أهمية أن تسير مرحلة التنفيذ لهذا الإتفاق بكل سلاسة وبدون أي عراقيل.

ويأتي هذا الاتفاق ضمن مساع اممية لاعادة بناء الثقة بين الاطراف اليمنية قبيل المفاوضات المتوقع انعقادها بعد ايام في السويد.