تعرف على أبرز محاور النقاش في مشاورات السويد

كشف مصدر حكومي عن أبرز المحاور التي سيتم مناقشتها خلال مشاورات السلام التي تعقدها الأمم المتحدة في ستوكهولم بالسويد، بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية، فإن برنامج جولة مشاورات السلام المرتقبة في السويد يتركز على إعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات المدنية، توحيد عمل البنك المركزي، والقضايا الإنسانية وأبرزها الأسرى والمختطفون ومرتبات الموظفين وآلية تنفيذهما.

وكشف المصدر، أن الأمم المتحدة لم تبلغ الحكومة اليمنية بموعد تحرك وفدها حتى الآن إلى ستوكهولم، إلا أنه جاهز للانطلاق في أي وقت .. مشيراً إلى أن وفد الشرعية يضم 12 مفاوضا برئاسة وزير الخارجية خالد اليماني.

وكان وفد الميليشيا قد أعلن أنه سيغادر اليوم إلى العاصمة السويدية للمشاركة في مشاورات السلام وذلك بعد إستجابة الأمم المتحدة، والتحالف العربي لمطالبها بنقل الجرحى للعلاج في الخارج .