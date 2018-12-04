قرقاش يؤكد على أهمية مشاورات السويد لتحقيق السلام في اليمن

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور قرقاش، على أهمية المحادثات اليمنية التي تحتضنها العاصمة السويدية ستوكهولم، باعتبارها فرصة حاسمة للسلام .

وأكد قرقاش في تغريدة باللغة الإنجليزية على حسابه بـ"تويتر"، الثلاثاء، أن تيسير التحالف والشرعية لنقل 50 جريحاً حوثياً للعلاج، يبرهن مرة أخرى على دعم الحكومة اليمنية والتحالف العربي للسلام.

وأضاف في تغريدة أخرى" وجود دولة مستقرة مهم للمنطقة ، لايمكن التعايش مع ميليشيات غير قانونية. قرار مجلس الأمن رقم 2216 يقدم خارطة طريق قابلة للتطبيق".

وغادرت، الإثنين، طائرة إثيوبية استأجرتها الأمم المتحدة لنقل جرحى مليشيا الحوثي من مطار صنعاء الدولي متجهة إلى مسقط، وفقا لإجراءات بناء الثقة بين الأطراف اليمنية للتمهيد لمفاوضات السلام المقبلة بالسويد.