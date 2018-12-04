استشهاد مواطن بقصف حوثي على مصنع يماني ومجمع أخوان ثابت بالحديدة

جددت مليشيا الحوثي الانقلابية قصفها المدفعي والصاروخي على الأحياء السكنية والمصانع في مدينة الحديدة غرب البلاد . وقالت مصادر "الخليج 365" إن موطن استشهد وأصيب آخرين جراء استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية بقذائف المدفعية والصواريخ مصنع يماني ومجمع أخوان ثابت بمدينة الحديدة. وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية استهدافها للسكان المدنيين بشكل متعمد موقعة مئات الشهداء والجرحى بصفوفهم ملحقة أضرار جسيمة بالمنازل والممتلكات .

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