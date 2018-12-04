الميليشيات تفخخ جزيرة كمران بسلاسل من الألغام البحرية

أقدمت ميليشيا الحوثي الإنقلابية على تفخيخ جزيرة كمران، الماهولة بالسكان، بشبكة الغام بحرية، إنفجرت أحدها، الأحد الماضي، مما أدى إلى مقتل 4 صيادين كانوا يبحرون قبالة ساحل رشة بالجزيرة .

وبحسب مصدر محلي في الحديدة، فقد نشرت الميليشيات شبكة من الألغام البحرية وطروبيدات مفخخة حول جزيرة كمران المأهولة بالسكان و«سفينة صافر» العائمة في البحر الأحمر والمخصصة لتخزين وتصدير النفط.

وكشف مصدر في السلطة المحلية بالحديدة لـ«عكاظ»، أنها تلقت معلومات من صياديين أكدوا أن الجهة الغربية من جزيرة كمران مفخخة بسلاسل من الألغام البحرية، بدءا من «رأس مسابق الريح» أقصى شمال الجزيرة، مروراً بـ«رأس الغشم» وحتى مسافة قريبة من منطقة «مكرم» المعروفة بكثافتها السكانية في غرب الجزيرة.

وأفاد الصيادون بأن المليشيا تركت لأهالي «مكرم» مساحة 5 كيلومترات فقط في المياه المقابلة لـ«رأس فورة» للصيد، نشرت بعدها سلسلة ألغام بحرية من «رأس فورة» في الجنوب الغربي حتى ساحل «رشه» في الجنوب.