شكرا لقرائتكم خبر عن عملية خاطفة للجيش الوطني تفقد الحوثيين في الساحل أغلى ما يملكون.. (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذت القوات الحكومية عملية عسكرية نوعية بمدينة الحديدة- غربي البلاد- بعد قيام المليشيات الحوثية بنصب مدافع في أحواش وأسطح البنايات وقصفت الأحياء السكنية المحررة، غير آبهة بحياة المدنيين وسلامة ممتلكاتهم. وقال مصدر ميداني إن المقاومة اليمنية، أنها سيطرت على مقر لسلاح البحرية التابع للمليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً داخل مدينة الحديدة وذلك في ظل استمرارها في خرق الهدنة الإنسانية. وأوضح الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية أن وحدة من كتائب المهام الخاصة "حراس الجمهورية" نفذت عملية نوعية خاطفة أسفرت عن تطهير وتأمين عدد من البنايات والفلل في شارع الخمسين إحداها كانت تتخذها المليشيات الحوثية مقراً لما تسميه سلاح البحرية. ووثقت عدسة الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية ما تم العثور عليه من أدوات لسلاح البحرية الحوثية، وهي عبارة عن طوربيد وألغام بحرية ومكائن، فضلاً عن وثائق هامة ومخططات تؤكد الخطر الذي يمثله بقاء المليشيات الحوثية في مدينة الحديدة على أمن وسلامة الملاحة الدولية.

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