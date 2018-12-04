شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تفاجئ الجميع وتقدم هدية ينتظرها كل اليمنيين "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصلت إلى ميناء عدن، الاثنين 3 ديسمبر/كانون الأول 2018، الدفعة الثانية من منحة النفط السعودية لدعم كهرباء المحافظة والبالغة 65 طناً ضمن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وقال وزير الكهرباء محمد العناني، إن وصول الدفعة الثانية من المشتقات النفطية سيسهم في مواصلة التحسن الذي يلمسه المواطن في مختلف مديريات عدن في جانب الكهرباء.. معبراً عن تقدير الحكومة للدعم السعودي المستمر لتنمية وإعمار اليمن. من جانبه أكد محافظ عدن أحمد سالم ربيع، أن الدفعة الثانية من المنحة السعودية ستواصل تحسين استقرار الكهرباء منذ تم استلام منحة المشتقات النفطية من السعودية. بدوره أوضح ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مجيب حميد، أن البرنامج حريص على استمرار التيار الكهربائي في المحافظات المحررة.



شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تفاجئ الجميع وتقدم هدية ينتظرها كل اليمنيين "صورة" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .