شكرا لقرائتكم خبر عن ثاني محافظة تفاجئ المواطنين وتبيع المشتقات النفطية بأقل الأسعار.. وقرارات صارمة بتخفيض هذه النسبة .. شاهد الصور والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أصدر محافظ محافظة شبوة / محمد صالح بن عديو / اليوم الاثنين في أول اجتماع للمكتب التنفيذي في المحافظة عدداً من القرارات.

وحسب مراسل "الصحوة نت" فإن أبرز القرارات الغاء الزيادة غير القانونية في أسعار المشتقات النفطية والمقدرة بضريبة 7 ريال على اللتر الواحد .



ونص القرار على الزام شركة النفط اليمنية بتوريد المشتقات النفطية بأقل الأسعار للتخفيف من معاناة المواطنين.

ويأتي قرار المحافظ الجديد بعد ساعات من توجيهات حاسمة لمحافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، بتخفيض أسعار المشتقات النفطية.



وأصدر المحافظ قرار الالغاء في أول اجتماع له صباح اليوم، مع مدراء عموم المكاتب التنفيذية ومدراء المديريات بالمحافظة، بعد اسبوع من تعيينه محافظا للمحافظة.

كما أصدر المحافظ قرار بإزالة الحواجز الترابية من شوارع مدينة عتق والتي تسببت في اعاقة حركة السير واغلاق أحد أهم شوارع المدينة الرئيسية.



وأصدر المحافظ قرار الالغاء في أول اجتماع له صباح اليوم، مع مدراء عموم المكاتب التنفيذية ومدراء المديريات بالمحافظة، بعد اسبوع من تعيينه محافظا للمحافظة.

كما أصدر المحافظ قرار بإزالة الحواجز الترابية من شوارع مدينة عتق والتي تسببت في اعاقة حركة السير واغلاق أحد أهم شوارع المدينة الرئيسية.