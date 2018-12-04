شكرا لقرائتكم خبر عن عـاجل: اعلان هام وجديد للبنك المركزي بعدن.. شاهد ما ورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المركز الاعلامي والثقافة المصرفية بالبنك المركزي اليمني بأنه لا يوجد أي حساب رسمي أو شخصي لمحافظ البنك في شبكات التواصل الاجتماعية. وجاء أيضا بأن أي حساب يظهر بإسم محافظ البنك هو مزور. وللبنك المركزي والمحافظ الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية لكل من ينتحل شخصية المحافظ.

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