وكيل محافظة تعز يؤكد على ضرورة توفير الأمن للمحاكم والنيابات

أكد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي على ضرورة توفير الأمن للمحاكم والنيابات للقيام بدورها ، والعمل على سرعة استكمال كافة القضايا لدى الأجهزة الأمنية وارسالها للنيابة والمحاكم المختصة للبت فيها بصورة عاجلة .

وحسب بيان، فقد جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم في ديوان عام المحافظة برئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي احمد الحمودي ورئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالواحد منصور ومدير عام شرطة تعز العميد منصور الاكحلي وقائد الشرطة العسكرية العميد جمال الشميري .

وخلال الإجتماع كلف وكيل أول مدير عام شرطة تعز وقائد الشرطة العسكرية في المحافظة بعمل خطة انتشار أمني لحماية المحاكم والنيابات لتمكينها من أداء مهامها .

وأكد رئيس محكمة الإستئناف أحمد الحمودي على أهمية ضبط المتهمين الخارجين عن النظام والقانون والمخلين بالأمن والإستقرار في المحافظة .

من جانبه أوضح رئيس نيابة إستئناف المحافظة القاضي عبد الواحد منصور أن المحاكم والنيابات لديها برنامج عملي لتعزيز سلطة القانون والحد من ارتكاب الجرائم وسرعة إصدار الأحكام الجزائية والعقابية لردع الخارجين عن القانون ومرتكبي الجرائم والتعامل معها بحزم .