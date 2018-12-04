فيديو.. جملة من الانتهاكات الحوثية في الحديدة ضد المدنيين

كشف المركز الإعلامي لقوات العمالقة تفاصيل عن جملة من الانتهاكات الجديدة للميليشيات الحوثية في الحديدة.

وأوضح المركز أن مليشيات الحوثي قصفت مجمع أخوان ثابت في الحديدة وإحتراق المصنع بشكل كامل نتيجة القصف الحوثي .

وأشار إستشهاد مواطن وجرح إثنين آخرين من عمال الإطفاء في قصف لمليشيات الحوثي على مصنع يماني بقذائف الهاون.

كما أشار إلى إستشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفلين وإصابة ثمانية آخرين بقصف لمليشيات الحوثي على سوق شعبي بالقذائف في حي منظر التابع لمديرية الحَوَك بالحديدة .

وتطرق إلى إصابة مواطن بجروح بليغة نتيجة قصف لمليشيات الحوثي على سوق شعبي في حيس بقذيفة هاون .

وأشار إلى قصف مليشيات الحوثي منازل المواطنين في حي منظر وتدمير منزل بشكل كامل وتضرر منازل أخرى نتيجة القصف العشوائي . وقصف مليشيات الحوثي منازل المواطنين في مديرية التحيتا وتدميرها بشكل كُلّي .