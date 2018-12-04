بلاغ صحفي صادر عن اجتماع الهيئة الادارية للجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي

فيما تراس بعض الجلسات نائب رئيس الجمعية الدكتور أنيس لقمان وقد وقفت الهيئه الادارية امام الاوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية والتشريعية وفق خطتها .

وفي بداية الاجتماع وقفت دقيقة حداد على روح الفقيده زهراء صالح وقرات الفاتحة على روحها الطاهرة وقد ثمنت الهيئة الادارية عاليا النتائج الايجابية التي حققتها المشاورات والحوارات التي اجراها المجلس الانتقالي وتحديدا لجنة الاحزاب والمكونات السياسية برئاسة رئيس الجمعية وما تمخض عنها من توافقات حول توحيد الخطاب السياسي الجنوبي للاحزاب والقوى السياسية صاحبة خيار الدوله الجنوبية المستقله كاملة السيادة وادارة الجنوب والمشاركة في العملية السياسيه التفاوضية الذي تقودها الامم المتحدة كما وقفت امام التعديلات المقترحه للائحة التنظيمية واعادة ترتيب اوضاع اللجان الدائمة للجمعية بعد تجربة عام مضى منذو الاعلان عن تشكيل الجمعية واقرت تقديمها للجمعية الوطنية في دورتها القادمة .

لقد تميز اجتماع الهيئة الإدارية في دورتها هذه بالنقاش الجاد والمسؤل للفساد الذي ينخر في موسسات الجنوب الاقتصادية والخدمية منها على سبيل المثال موسسة الكهرباء اكان في صرفيات المحروقات او الطاقة المشتراه او الصيانه وغيرها.

وقد تطرقت للارقام الفاضحة لذلك الفساد الذي يثقل كاهل شعب الجنوب وصار عائقاً امام تحسن مستوى الخدمات، ويزيد من كلفة نضاله وتحقيق تطلعاته في بناء دولته المنشوده، واكدت على صوابية بيان 3 اكتوبر للمجلس الانتقالي .

وان التخلص من ذلك الفساد يمكن ان يتحقق بادارة المجلس الانتقالي للجنوب وموسساته والقضاء على بؤر الفساد الذي اصبح مستشري في كل مناحي الحياه ومن خلال مراجعة القوانيين والتشريعات التي تنظم ادارة تلك الموسسات وهياكلها التنظيمية ولوائحه وعملها واحياء الرقابه المجتمعيه

و اقرت الهيئة الإدارية نشر ما توصلت اليه من ارقام و ادلة وفضح الفاسدين امام شعبنا ليرى ان بيان الانتقالي في 3 اكتوبر هو الحل الناجح لما الت اليه هذه الاوضاع .

وكلفت رؤساء اللجان باستكمال ما تبقى من خطة العام 2018م و تقييم خطة وموازنة العام الماضي واعداد خطة وموازنة عام 2019م استعدادا لعرضها على الدوره القادمة للجمعية الوطنية