شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انفجارات ضخمة تهز الآن العاصمة صنعاء وترعب السكان ...تفاصيل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - شنت طائرات التحالف العربي قبل قلیل عدة غارات على مواقع في العاصمة صنعاء. وقال سكان محلیون جنوب العاصمة في تصریح أن طیران

التحالف شن 6 غارات متتالیة على منطقتي جربان وعمد في مدخل مدیریة سنحان -

جنوب شرق العاصمة. وأضاف الشھود " أن الغارات أحدثت انفجارات عنیفة ھزت عدد من الأحیاء السكنیة

جنوب العاصمة. وأوضح الشھود " أن الغارات سبقھا تحلیق مكثف لطیران التحالف في أجواء العاصمة.

وسبق أن استھدفت طائرات التحالف العربي منطقة عمد جنوب العاصمة قبل حوالي شھر بقرابة خمس غارات متتالیة قال

التحالف أنھا استھدفت مخزن كبیر استخدمھ الحوثیون حدیثا للأسلحة.

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انفجارات ضخمة تهز الآن العاصمة صنعاء وترعب السكان ...تفاصيل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .