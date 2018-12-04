شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي اليمني يصدر قبل قليل هذا التعميم الهام .. شاهد مالذي جاء فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر البنك المركزي اليمني على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك تعميم هام جاء فيه : يؤكد المركز الاعلامي والثقافة المصرفية بالبنك المركزي اليمني، بأنه لا يوجد أي حساب رسمي أو شخصي لمحافظ البنك في شبكات التواصل الاجتماعية. وبأن أي حساب يظهر بإسم محافظ البنك هو مزور. وللبنك المركزي والمحافظ الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية لكل من ينتحل شخصية المحافظ.

شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي اليمني يصدر قبل قليل هذا التعميم الهام .. شاهد مالذي جاء فيه على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .